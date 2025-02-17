Narin Güran cinayetinde 12 sanık için iddianame hazırlandı! Suçluyu kayırma...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, delilleri gizleyen Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis almıştı. Soruşturma kapsamında 3'ü çocuk 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Abone ol
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
12 SANIK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 3'ü çocuk 8'i tutuklu 12 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.