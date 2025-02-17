Özgür Özel'den kurultay iptali için dava açan Lütfü Savaş'a tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay iptali için dava açan Lütfü Savaş’a tepki gösterdi. Özel, Savaş’ın geçen zaman içinde itirazda bulunmadığını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay iptali için dava açan Lütfü Savaş'a "Lütfü Bey yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde Kurultay'a itiraz edecek zamanı bulamadı ve bunu bir buçuk yıl sonra yapmaya çalıştı" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı hakkında dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

"AK PARTİ'NİN STRATEJİSİNİN PARÇASI OLDU"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaret sonrası konuşan Özgür Özel, "Lütfü Savaş'ın açmaya çalıştığı davan usulen reddedilmeye mahkum" dedi.

""Lütfü Bey yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde Kurultay'a itiraz edecek zamanı bulamadı ve bunu bir buçuk yıl sonra yapmaya çalıştı" diyen Özel, "Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin parçasıdır. Bu stratejinin parçası olanlar da hangi bütünün parçası olduklarını kendileri değerlendirsin" dedi" ifadelerini kullandı.

DAVA DİLEKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Lütfü Savaş'ın hamlesi CHP'yi zora sokarken; Savaş'ın iptal dilekçesinde, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması sonrası, müvekkil yapmış olduğu araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesi ile konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerinin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iphone telefonlar ile ipad tabletlerin oy karşılığı verildiğini ve yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini sosyal medya ve haberlerden açık bir şekilde dile getirildiğini görmüştür" ifadeleri yer aldı.

CHP'DE KURULTAY SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Kurultayı soruşturmasının "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başladığını belirtmiş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine, yetkisizlik kararıyla evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edilmişti.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağırmış; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturmanın, bazı CHP'lilerin açıklamaları sonrasında başlatıldığını belirtmişti.