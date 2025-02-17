Arda Güler, eski Barcelona çalıştırıcısı Luis Enrique'nin radarında

Real Madrid'de istediğ süreleri alamayan Arda Güler, eski Barcelona çalıştırıcısı Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'nin radarına girdi.

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İki sezondur İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'den beklediği süreleri bu sezon da tam anlamıyla almış değil.

Sık sık Real Madrid'den ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan ve Avrupa'nın önemli takımlarının takibinde olan Arda Güler için İspanyol basınından dikkat çeken bir haber daha geçildi.

LUİS ENRİQUE ARDA'YLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Don Balon'un aktardığı habere göre Fransız devi PSG, milli yıldız Arda Güler'in peşine düştü.

Barcelona'nın eski çalıştırıcısı Luis Enrique'nin Arda Güler'le bizzat görüştüğü ve gelmeyi kabul etmesi halinde genç futbolcuyu takımının yıldızı yapacağını ilettiği ifade edildi.

ARDA OYNAMA GARANTİSİ İSTİYOR

Haberde Arda Güler'in transfer kararını Ancelotti'nin geleceğine göre vereceği vurgulandı. Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalması halinde Arda Güler'in, PSG'nin teklifini kabul edeceği öne sürüldü.

Ayrıca İspanyol basınında konuşulan haberde 19 yaşındaki yıldızın Luis Enrique ile yaptığı görüşmede Paris'e gelmesi için kendisine oynama garantisinin verilmesini istediği de aktarıldı.

GİDERSE KİRALIK OLARAK TAKIMDAN AYRILACAK

Diğer yandan Arda'nın Madrid devinde hoca değişikliği yaşanması halinde ise takımda kalmak istediği bilgisi paylaşıldı.

Haberde Başkan Florentino Perez'in de Arda Güler'le tamamen yollarını ayırmak istemediği ve transferin gerçekleşmesi halinde bunun kiralık olarak geçekleşeceğinin altı çizildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Arda Güler, takımına 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.