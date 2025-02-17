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Okan Buruk'tan derbi açıklaması: Bir sonraki maçı...

Okan Buruk'tan derbi açıklaması: Bir sonraki maçı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, deplasman maçlarının zorluklarına dikkat çekerek, Galatasaray’ın dış sahada başarılı bir performans sergilediğini vurguladı. Puan farkını korumak istediklerini belirten Buruk, kadro genişliğinin elini rahatlattığını ve kritik haftalara girdiklerini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok zor bir deplasman, her takım için. Deplasmanlar genel olarak zor ama Galatasaray'a baktığımızda deplasmanlarda hep kazanan bir takım var. Bu sene sadece 3 beraberliğimiz var, 1'i deplasmanda. Puan farkını sürdürmek istiyoruz, kritik haftalara girdik. Ligdeki durumumuz çok iyi. Bir önceki maça göre elimde çok çok fazla oyuncu var. Benim elimi rahatlatan bir durum bu. Bir sonraki maçı düşünebileceğim bir kadro var.

Frankowski ilk 11, Eren'i de hazırlıyoruz. Lemina gibi çok önemli bir oyuncu var. Bugün süre verip hazırlamak istiyoruz. Oyunun devamında onu kullanacağız. Oynayacağımız oyun çok önemli, rakibin aşağı yukarı planlarını biliyoruz. Bunu yapınca geriye sahadaki öz güveniniz ve kaliteniz kalıyor. Bunları da sağlayacak bir kadromuz var.

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