BIST 9.836
DOLAR 36,25
EURO 37,97
ALTIN 3.389,39
HABER /  DÜNYA

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 31 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 31 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yolcu otobüsünün 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Abone ol

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

Açıklamada, kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yoğun kar yağışı! Bu ilçelerde okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı! Bu ilçelerde okullar tatil edildi
CHP kurultayına soruşturma! İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifade verdi
CHP kurultayına soruşturma! İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifade verdi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de palet atölyesinde yangın
Çanakkale'de palet atölyesinde yangın
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna'da kalıcı barış için ABD şartı
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna'da kalıcı barış için ABD şartı
Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
Elon Musk'tan altın rezervlerinin çalındığı iması
Elon Musk'tan altın rezervlerinin çalındığı iması
Trump ABD ile Kanada'yı birbirine düşürdü maçın ilk 9 saniyesinde 3 kavga çıktı
Trump ABD ile Kanada'yı birbirine düşürdü maçın ilk 9 saniyesinde 3 kavga çıktı
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ'da baca yangınına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü
Elazığ'da baca yangınına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü
Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş
Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş
Kanada'da yolcu uçağında büyük panik! Ters döndü!
Kanada'da yolcu uçağında büyük panik! Ters döndü!