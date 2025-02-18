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Kanada'da Delta uçağı iniş sırasında ters döndü: 8 kişi yaralandı

Kanada'da Delta uçağı iniş sırasında ters döndü: 8 kişi yaralandı

Kanada'da Ontario eyaletindeki bir havalimanında, ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, uçak pistten çıktı.

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında, Delta Havayolları'na ait bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Olayda, uçakta bulunan 8 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kaza sonrası uçuş güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.

YOLCU UÇAĞI İNİŞ SIRASINDA TERS DÖNDÜ

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.

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