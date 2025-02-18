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Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu

Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu

Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini yaptığı Yılmaz Güney'i anlatan filmin başrol oyuncusu Mehmet Kurtuluş oldu.

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Yılmaz Güney’in hayat hikayesini anlatan filmin çekim hazırlıkları sürüyor. Ünlü sinemacının eşi Fatoş Güney’in yazdığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak yazılan filmi Yüksel Aksu yönetecek. Filmde Fatoş Güney’i Deniz Barut canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu da Fatoş Güney ile Yüksel Aksu’nun beraber yazdığı filmin başrol oyuncusu uluslararası arenada da tanınan bir aktör olan Mehmet Kurtuluş oldu.

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