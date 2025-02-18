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İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci gözaltına alındı

 İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

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