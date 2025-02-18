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Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 tutuklu şüpheli hakkında tahliye başvurusu

Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 tutuklu şüpheli hakkında tahliye başvurusu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 şüpheliden 4'ünün avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanarak 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.

Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amca Salim Güran'ın 5 kardeşi (Fuat, Kurtuluş, Barış, Ömer Faruk ve İbrahim Halil Güran) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan iddianame hazırlandığını hatırlatarak, "TCK'nin 283/3 maddesi gereği kardeşler yönünden bu suçun işlenmesi halinde ceza hükmü olmayacaktır." dedi.

Müvekkillerinin 4'ünün tutuklu olduğunu belirten Demir, "Tensiple tahliyelerini talep edeceğiz. Hazırlığımızı yaptık, adliyeye dilekçelerimizi sunacağız." dedi.

Açıklamanın ardından Güran ailesinin avukatları tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya'nın haklarında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvuru yaptı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından hazırlanan, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine dün sunulmuştu.

Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verilmişi.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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