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Isparta'da yapılan denetimlerde ortaya çıktı. Avlanması yasak olan canlıyla yakalanınca cezadan kaçamadı

Isparta'da yapılan denetimlerde ortaya çıktı. Avlanması yasak olan canlıyla yakalanınca cezadan kaçamadı

Isparta'nın Kovada Gölü Milli Park Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde, avlanması yasak olan canlıyla yakalanan avcı cezadan kaçamadı.

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Isparta’nın Kovada Gölü Milli Park Şefliği sorumluluk sahasında hafta sonu gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol Denetimleri kapsamında 18 avcı denetlendi. Yapılan kontrollerde, bir avcının avlanması yasak olan keklik avladığı tespit edildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri, bu avcıya idari yaptırım uygularken, aynı zamanda bu sezon avlanması yasak olan kekliği avladığı belirlenen avcıya da tazminat cezası verildi. Yetkililer, doğanın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

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