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Jet ski ile Yunanistan'dan Kuşadası'na gelen düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jet ski ile Yunanistan'dan Kuşadası'na gelen düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

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Güzelçamlı kıyısında terk edilmiş jet skiyi fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, sahilden çıkan bir kişinin yakındaki bir pansiyona gittiğini belirledi. Pansiyonda kalanların kimlik bilgileri kontrol edilince aranan kişinin Suriye uyruklu M.D. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, yaklaşık 10 yıl önce lastik botla Türkiye'den kaçtığını, daha sonra Avrupa'ya geçtiğini, ülkesindeki barış ortamı nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini, Yunanistan'da satın aldığı jet ski ile Kuşadası'na geldiğini söylediği öğrenildi.

Düzensiz göçmen, işlemleri sonrası Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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