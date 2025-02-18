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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti. Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı. Yemek sonrası, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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