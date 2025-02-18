Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti. Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı. Yemek sonrası, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.