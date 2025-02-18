Kar ve fırtına birlikte İstanbul'a geliyor! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olmasının istendiği açıklamada, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kentte yarın saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek

Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, "E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak." bilgisi paylaşıldı.

Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının beklendiği vurgulanan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğal gaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi. Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmeler AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmelidir."