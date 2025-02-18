Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Birgün'ün haberine göre, bugün mahkemeye çıkarılan Özdağ’ın tutukluluk halinin sürmesine hükmedildi. 21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı. Özdağ’ın, 19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Özdağ Antalya'da yapılan konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınmıştı. İlk aşamada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Özdağ bu suçlamadan serbest bırakılmış, ama dosyaya Suriye ve sığınmacılar hakkındaki açıklamaları da eklenince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından tutuklanmıştı.