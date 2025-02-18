Turabi'nin şarkısını dinleyen ABD'li YouTuber büyük şaşkınlık yaşadı! O anlar viral oldu

Erişim engeli gelmişti

Turabi’nin çıkardığı şarkı ve klip, son günlerin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının içeriğindeki sözlerin, "genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle, erişim engeli talebinde bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesine karar vermişti.