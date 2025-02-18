Turabi'nin şarkısını dinleyen ABD'li YouTuber büyük şaşkınlık yaşadı! O anlar viral oldu
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, müzik dünyasına İngilizce söylediği arabesk şarkıyla giriş yapmıştı. Turabi'nin Türkiye'de erişime kapatılan şarkısını dinleyen ABD'li IShowSpeed, şarkının sözleri karşısında dehşete kapıldı. Ünlü ismin tepkisi sosyal medyada viral oldu.
ABD'deki yangında tüm servetini kaybettiğini açıklayan ve her şeye sıfırdan başlayacağını söyleyen Turbo Turabi'nin 'Wine Me Dine Me' şarkısı gündem olmuştu.
Erişim engeli gelmişti
Turabi’nin çıkardığı şarkı ve klip, son günlerin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının içeriğindeki sözlerin, "genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle, erişim engeli talebinde bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesine karar vermişti.
"Nereden, Türkiye'den mi?"
Şarkıyı ünlü ABD'li YouTuber IShowSpeed dinledi dinlemesine ama bundan bin pişman oldu. Şarkının sözlerini dinleyen IShowSpeed, "Bu adam neden bahsediyor? Nereden, Türkiye'den mi?" dedi.
YouTuber IShowSpeed, Turabi'nin şarkısının sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. IShowSpeed'in tepkisi sosyal medyada bir hayli gündem olurken birçok kişi yorum yağmuruna tuttu.