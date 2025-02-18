AK Partili Erkan Kandemir'den AK Parti büyüt kongresine ilişkin açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 23 Şubat Pazar yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "İnanıyoruz ki 23 Şubat kongresi, sadece Türk demokrasi hayatı için değil, aynı zamanda dünya siyasal hayatında da önemli bir yere oturacak." dedi.

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Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partileri için önemli günlerden birine hızla yaklaştıklarını belirtti.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştireceklerini ifade eden Kandemir, hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

AK Parti'nin kongre süreçlerini sadece bir iç organizasyon olarak görmediklerini vurgulayan Kandemir, bu süreci milletle buluşma, istişare etme ve halkın belirlediği istikameti gözden geçirme zemini olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Kandemir, belde, ilçe ve il kongrelerinden başlamak üzere süreci büyük bir disiplin içinde yürüttüklerini kaydetti.

"120 günde 3 bin 162 kongre tamamlandı"

Erkan Kandemir, 12 Ekim 2024'te belde ve ilçe kongrelerini başlattıklarını ve Türk demokrasi tarihinde örneğine az rastlanır bir coşku ve heyecanla il, ilçe, kadın ve gençlik kolları kongrelerini tamamladıklarını ifade etti.

AK Parti'nin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"İlçelerimizde yüzde 60,65, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim oranıyla tarihimizin en önemli yenilenmelerinden birini yaşadık. Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere, kongrelerimiz bizim için yeni bir atılımın miladı olacak. 120 günde toplamda 3 bin 162 kongreyi tamamladık ve bu süreçte yaklaşık 5 milyon insanı kongrelerimizde ağırladık. Kongrelerimiz çok büyük bir coşkuyla geçti."

Kandemir, kongre sürecinde 1 milyon kişinin belde, ilçe ve il teşkilatlarında görev almak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Parti teşkilatlarında yönetim kadrolarının yaş ortalamasının düştüğünü, kadın temsilinin ise önemli ölçüde artırıldığını kaydeden Kandemir, "Kadınların siyasette daha fazla yer alması ve temsil edilmesi, Genel Başkanımızın en önemli talimatlarından biri." dedi.

Erkan Kandemir, kongre delegeleriyle "Ortak Akıl" toplantıları yaptıklarını belirterek, "400 bin delegemizin kanaatlerini, kendilerine dağıttığımız formlar üzerinden aldık. Hem hükümetimiz hem yerel yönetimlerimiz hem de teşkilat politikalarımızla ilgili görüşlerini toparladık. Büyük kongremizde, Genel Başkanımızın konuşmasının satır aralarında bu istişarenin izlerini göreceğiz." diye konuştu.

Pazar günü yapılacak kongreye AK Parti'nin 11,3 milyon üyesinin tamamının davet edildiğini bildiren Kandemir, salonda 100 binden fazla katılımcıyla çok coşkulu bir kongre gerçekleştireceklerini söyledi.

Kandemir, kongreye 9 siyasi partinin davet edildiğini, 95 büyükelçinin katılım bildirdiğini ve 13 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin ağırlanacağını kaydetti.

Yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireylerin kongrede yer alacağını bildiren Kandemir, "İnanıyoruz ki 23 Şubat kongresi, sadece Türk demokrasi hayatı için değil, dünya siyasal hayatında da önemli bir yere oturacak." dedi.

"9 siyasi partiye davet gönderdik"

Kandemir, kongrede, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganının yanında, "Adında AK, Işığında İstikrar", "Adında AK, Işığında Kalkınma" ve "Adında AK, Işığında Adalet" sloganlarının da kullanılacağını belirtti.

Kongreye, BBP, CHP, DSP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Vatan Partisi, Yeniden Refah ve Saadet Partisinin davet edildiğini söyleyen Kandemir, "Kongreye DEM Parti davet edildi mi?" sorusu üzerine, "9 siyasi partiye davet gönderdik. Bunların bir kısmı Cumhur İttifakı ortaklarımız, bir kısmı diğer siyasi partiler. Türkiye yeni bir döneme giriyor. İnanıyoruz ki DEM Parti bu fırsatı değerlendirirse Türk siyasi tarihinde önemli bir adım atmış olur." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin erken seçim çağrısını yapay buluyoruz"

CHP'nin erken seçim çağrısına ilişkin soruya yanıt veren Kandemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP'nin ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Parti içinde konsolidasyonu sağlamak adına Türkiye meselelerini değil, kendi iç sorunlarını önceledikleri için Türkiye'nin gerçekliğiyle örtüşmeyen çağrılar yapıyorlar. Önümüzde bir dönem var ve biz milletimizin verdiği yetki çerçevesinde bu dönemi sonuna kadar kullanacağız. Cumhur İttifakı'nın gündeminde erken seçim yok. Milletimizin gündeminde de böyle bir talep yok. O nedenle bizim de gündemimizde yok."

"Terörle mücadelemiz amansız şekilde sürecek"

DEM Parti'nin İmralı görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunup bulunmadığı sorusu üzerine Kandemir, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda, terörün adının bile geçmediği bir Türkiye hayal ediyoruz. PKK ve Suriye'deki uzantılarının silah bırakmasını umuyoruz. Görüşmeleri yürüten yetkililerden aldığımız geri dönüşler olumlu. Sürecin sonunda Türkiye'nin huzur ve ekonomik büyüme içinde yol almasını diliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayan Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemiz amansız şekilde sürecek. Terörden canı yanmış bir ülke olarak, bu sorunun ülke gündeminden tamamen çıkması için gayret edeceğiz, mücadele göstereceğiz. Ama bunu yaparken, terörle mücadeledeki kararlılığımızdan ödün vermeden ve herhangi bir anlayış birliği içine girmeden hareket edeceğiz. Amacımız, bu milletin ve coğrafyanın tam da menfaatleri gereği, terörü tamamen ortadan kaldırmak."