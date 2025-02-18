Hurma fiyatları cep yakıyor: Tanesi 20 lira

Ramazan öncesi hurma fiyatları yükseldi. Tezgahlarda Medine hurması 450, Tunus hurması 350, Kudüs hurması ise 500 liradan satılıyor. Esnaflar, fiyatların geçen yıla göre 100 lira arttığını belirterek, vatandaşların artık hurmayı kilo yerine gram ya da tane hesabı aldığını söylüyor. Özellikle Kudüs hurmasının tanesi 20 lira olurken, birçok kişi evdeki kişi sayısına göre alışveriş yapmayı tercih ediyor.

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Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın fiyatı dikkat çekiyor. Edirne Tarihi Selimiye Arastası’nda satış yapan esnaf, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın artık hurmayı tane ile almak zorunda kaldığını belirtti.

HURMA FİYATLARI YÜKSELDİ

Pazarlarda ve aktarlarda yerini alan hurmaların fiyatları geçen yıla göre önemli bir artış gösterdi. Edirne’de satış yapan esnaf Cuma Karahan, Medine hurmasının kilosunun 450 lira, Tunus hurmasının 350 lira, Kudüs hurmasının ise 500 liradan satıldığını söyledi. Karahan, "Fiyatlar yükseldiği için insanlar artık kilo ile değil, gram ya da tane hesabı alışveriş yapıyor" dedi.

"ESKİSİ GİBİ KİLO İLE ALAN YOK"

Hurma satışında uzun yıllardır esnaflık yapan Karahan, vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"1985 yılından beri hurma satıyorum. Eski satışlar yok artık. Fiyatlar arttıkça insanların alım gücü de azalıyor. En çok tercih edilen hurma Medine hurması. Onun kilosu 450 lira, Tunus hurması 350 lira, Kudüs hurması 500 lira. Geçen seneye göre fiyatlar 100 lira yükseldi. Önceden ‘1-2 kilo ver’ diyenler vardı, şimdi en fazla yarım kilo alınıyor. Hatta çoğu müşteri tane ile alıyor. Kudüs hurmasının 5 tanesi 100 gram geliyor, tanesi 20 lira ediyor.”