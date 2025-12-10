Hastanelerde yeni dönem! Sağlık giderleri bu artışla katlanacak...

BAKAN IŞIKHAN DA MESAJ YAYIMLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk.