Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

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Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye'nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.