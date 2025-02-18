Trabzonspor, Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor, Stefano Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."