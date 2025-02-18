BIST 9.917
DOLAR 36,28
EURO 37,94
ALTIN 3.421,32
HABER /  DÜNYA

Volodimir Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür mesajı

Volodimir Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Türkiye’nin ülkesine sağladığı destek ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusundaki kararlı tutumundan dolayı derin bir minnettarlık duyduklarını ifade etti.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ankara’daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile olan güçlü ilişkilerine ve savaş sürecinde sağlanan desteğe büyük önem verdiklerini vurguladı.

MİSAFİRPERVERLİK VE YAPICI GÖRÜŞMELER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Zelensky, ziyaret sırasında gösterilen sıcak karşılama, misafirperverlik ve yapıcı görüşmeler için teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik küresel süreçler ile Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanmasına dair kritik konuları detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'YE, VERDİKLERİ DESTEK VE KARARLI DURUŞ İÇİN MİNNETTARIZ"

İki liderin ayrıca ikili ilişkiler, ekonomik iş birlikleri, eğitim alanındaki ortak projeler, gıda güvenliği ve Rusya’nın elinde bulunan Ukraynalı mahkumların iadesine yönelik çalışmalar üzerinde durduğunu aktaran Zelensky, “Türkiye’ye, Ukrayna’ya verdiği tüm destek ve ülkemizin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik kararlı duruşu için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF'den toplantı kararı geldi
Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası TFF'den toplantı kararı geldi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Trabzonspor, Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Trabzonspor, Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli bakana tepki! Salonu terk etti
Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli bakana tepki! Salonu terk etti
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı
Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altın yatırımcıları için kritik tarihi duyurdu
Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altın yatırımcıları için kritik tarihi duyurdu
Engelli öğretmen ataması için takvim açıklandı
Engelli öğretmen ataması için takvim açıklandı
İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılıyor
İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılıyor
Yenidoğan çetesi liderinden şoke eden savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
Yenidoğan çetesi liderinden şoke eden savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasında telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasında telefon görüşmesi
Denizli'de sporcuları taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
Denizli'de sporcuları taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı