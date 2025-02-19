Baba dediği kişi gerçek babasının katili çıktı! Gerçeği DNA testiyle çıktı

Muğla’da yaşayan 50 yaşındaki Berrin Nalcı, 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın yıllar önce öldürdüğü kişinin gerçek babası olduğunun öğrendi. Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntıdan sırtımda yaralar çıktı." dedi.

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Muğla'nın Ula ilçesinde geçen yıl vefat eden Fatma Ayyıldız, 50 yıl önce Akyaka'nın en zengin isimlerinden olarak tanınan Mustafa Uyanık ile bir ilişki yaşadı.

Bu ilişkiden dünyaya gelen kızları Berrin Nalcı, o dönemde Fatma Ayyıldız tarafından, resmi eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydedildi. Ancak Mahir Ayyıldız, 1982'de, Akyaka Mahalle Muhtarı olan Mustafa Uyanık’ı ormanlık alanda eşiyle birlikte yakalayıp öldürdü. Olaydan sonra bir süre cezaevine giren Mahir Ayyıldız, ardından eşini affederek evliliklerine devam etti.

Berrin Nalcı, 48 yıl boyunca Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Fakat, iki yıl önce ablasıyla yaşadığı bir tartışmada "Babamın mirasçısı değilsin" sözlerini duyunca büyük bir şok yaşadı. Berrin Nalcı, avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi’nde babalık davası açtı. Yapılan DNA testiyle, 42 yıl önce öldürülen Mustafa Uyanık'ın Berrin Nalcı'nın gerçek babası olduğu ortaya çıktı. Mahir Ayyıldız ise halen hayatta olup Alzheimer hastalığı nedeniyle hiçbir şeyi hatırlayamıyor.

Sabah gazetesine konuşan Berrin Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım. DNA testinin sonucu ile vicdanım rahatladı. Aklımda soru işareti kalmadı. Artık kafamı yastığa rahat rahat koyup uyuyabiliyorum. Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.