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Ankara'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Ankara'da eski eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren zanlı polis ekiplerince yakalandı.

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Piyade Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, bıçakla S.K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde S.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

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