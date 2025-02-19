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Mardin'de organize suç örgütüne Hücre-13 operasyonu

Mardin'de organize suç örgütüne Hücre-13 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin’de K.K.'nin elebaşılığını yaptığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda yakalan 19 şüpheliden 11'inin tutuklandığını bildirdi.

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Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya şunları söyledi; Mardin’de K.K.’nin elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda;

- 30 adet Ruhsatsız Tabanca,
- 21 adet AK-47 Kalaşnikof Tüfeği,
- 3 adet G-3 Piyade Tüfeği,
- 2 adet M-16 Piyade Tüfeği,
- 19 adet Av Tüfeği,
- 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği,
- 1 adet PKM Makineli Tüfek ele geçirildi.

* Organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden;
- 11'i TUTUKLANDI.
- 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

* Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve
- Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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