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Miami Gardens Camisi'nin avizeleri Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Miami Gardens Camisi'nin avizeleri Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan

Miami Gardens Camisi'nin imamı Abdul Hamid Samra, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda ABD temasları sırasında camimizi de ziyaret etmişti. Bu anlamlı ziyaretten sonra mescidimize iki güzel avize hediye etti." dedi.

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ABD'nin Florida eyaletindeki en büyük mescitlerden biri olan caminin, 1983 yılında inşa edildiğini ve 2015'te tadilat yapılarak genişletildiğini bildiren Samra, caminin Güney Florida'daki Müslüman toplum için bir ibadet yeri olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel bir merkez olarak da hizmet verdiğini vurguladı.

Caminin, farklı inançlara mensup insanların katılımıyla dinler arası etkinliklere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Samra, ramazan ayında dini liderler ve yerel yönetim temsilcilerinin iftar sofralarında ağırlandığını söyledi.

"Bakan Uraloğlu'nun jesti çok nazik ve düşünceli"

Samra, ABD'de temaslarda bulunan Türk yetkililerin, camiyi ziyaret etmesinden onur duyduklarını ve Uraloğlu'nun ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Kendisi mescidimize ihtiyacımız olan iki güzel avize hediye etti. Bu jesti çok nazik ve düşünceli bir davranıştı. Toplumumuz, bu değerli katkısından dolayı büyük bir minnettarlık ve gurur duydu." dedi.

Bakan Uraloğlu ise ziyareti ve bağışıyla ilgili olarak, "Türkiye olarak, birlik ve dayanışma anlayışımızı her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Camiler sadece ibadet mekanları değil, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği çatılar." ifadelerini kullandı.

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