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İstanbul'da kar başladı! Akşam saatlerine dikkat edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da kar başladı! Akşam saatlerine dikkat edin

Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı ve "Sibirya soğuğu" uyarısı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu.

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