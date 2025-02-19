40 cm kar getirecek kar fırtınası yola çıktı! Saat 22.00'de geliyor
Meteoroloji, Sibirya üzerinden gelen kar fırtınası için bir kez daha alarm verdi. 15 il için sarı kodla uyarı yapılırken, kısa sürede tüm yurda yayılması beklenen kar yağışı öncesi İstanbul'da da olağanüstü hal var. Kar kalınlığının yer yer 30-40 cm'yi bulması beklenen kentte belediye araçları hazır kıta. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 19 Şubat hava durumu ve diğer detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda yaptığı kar fırtınası uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi bugünden itibaren yoğun şekilde etkisi altına alacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde 19 Şubat itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için "turuncu kodlu" alarm verdi. 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da Anadolu Yakası'ndan başlamak üzere kentin kuzey bölgesinde öğle saatleri itibarıyla önce fırtına ile birlikte yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
Akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. 21 Şubat Cuma günü kar şiddetini artıracak ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edecek
VALİ GÜL'DEN UYARI
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşullarının beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: