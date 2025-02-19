40 cm kar getirecek kar fırtınası yola çıktı! Saat 22.00'de geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda yaptığı kar fırtınası uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi bugünden itibaren yoğun şekilde etkisi altına alacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde 19 Şubat itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor.