BIST 9.937
DOLAR 36,30
EURO 37,98
ALTIN 3.424,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Adana'da silahlı saldırı düzenledikleri 3 iş yerinin sahiplerinden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Abone ol

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 6 Şubat’ta V.K'ye (66) ait oto tamirhanesine motosikletli şüphelilerce hafif makineli tüfekle ateş açıldı.

Aynı gün merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde A.S'ye (56) ait depo benzer silahla kurşunlandı.

K.Ç'nin (24) merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki oto galerisine de 15 Şubat'ta tabancayla saldırıda bulunuldu. Zanlılar depoya ateş açtıkları anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp işletme sahibine gönderdi.

Kimsenin yaralanmadığı saldırılarda iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Silahlı saldırıların ardından telefonla aradıkları işletme sahiplerine kendilerini "duygusuzlar çetesi" üyesi olarak tanıtan zanlıların haraç istedikleri öğrenildi.

Zanlılar eş zamanlı operasyonla yakalandı

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 şüphelinin evlerini tespit etti.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Musa K. (24), Ramazan K. (19), Efehan Ö. (20), Hakan O. (22), Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) yakalandı.

Ekipler, ikametlerde hafif makineli tüfek, tabanca, 24 uyuşturucu hap ile çok sayıda kask, kar maskesi ve eldiven ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa K, Ramazan K, Efehan Ö, Hakan O, Emrullah T, İbrahim G. ve T.C.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırılar güvenlik kamerasında

Öte yandan K.Ç'nin oto galerisine motosikletli şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

A.S'ye ait deponun kurşunlanmasın kaydedildiği görüntüde ise bir zanlının hafif makineli tüfekle ateş açması yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi
81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi
İstanbul'da kar başladı! Akşam saatlerine dikkat edin
İstanbul'da kar başladı! Akşam saatlerine dikkat edin
Trump'ın sözleri fiyatları etkiliyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Trump'ın sözleri fiyatları etkiliyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Günlük tuz tüketiminde sınırları zorladık
Günlük tuz tüketiminde sınırları zorladık
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Miami Gardens Camisi'nin avizeleri Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan
Miami Gardens Camisi'nin avizeleri Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında zoru başarmaya çalışacak
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında zoru başarmaya çalışacak
Zelenskiy'den Riyad'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin kritik açıklamalar
Zelenskiy'den Riyad'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin kritik açıklamalar
Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor: Sarı-lacivertlilerde 4 eksik
Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor: Sarı-lacivertlilerde 4 eksik
Üniversitedeki saldırıda platonik aşk iddiası! Dekan yardımcısını vuran öğrencinin asıl hedefi ortaya çıktı
Üniversitedeki saldırıda platonik aşk iddiası! Dekan yardımcısını vuran öğrencinin asıl hedefi ortaya çıktı
Evinde cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Evinde cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Trump: Amerikan askeri Ukrayna’da olmayacak
Trump: Amerikan askeri Ukrayna’da olmayacak