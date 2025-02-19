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81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi

81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi

Ankara’nın Gültepe Mahallesi’nde, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz’ün evinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Güleryüz yaşamını yitirdi. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

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Ankara’nın Gültepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz’ün evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Ancak yapılan incelemede Güleryüz’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

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