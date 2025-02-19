BIST 9.937
DOLAR 36,30
EURO 37,98
ALTIN 3.424,58
HABER /  GÜNCEL

Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)’ye Tuz Gölü’ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 TL ceza uyguladı.

Abone ol

Bakanlık ekiplerinin ihbar üzerine yaptıkları denetimde Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ’ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.

Tuz Gölü’ne usulsüz deşarj

İhbar üzerine yapılan denetimde yine Şereflikoçhisar’da atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi. Bölgede oluşan atık suların, arıtma tesisinin yanında bulunan 4 gözlü doğal arıtım lagünlerine kabulü yapılarak bekletildiği sadece basit arıtma yapıldığı tespit edildi. İleri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların usulsüz şekilde Tuz Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. Yine Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki ihlalle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Sözleşmesi feshedildi
Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
Adana'da kurşunladıkları iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi
81 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi
İstanbul'da kar başladı! Akşam saatlerine dikkat edin
İstanbul'da kar başladı! Akşam saatlerine dikkat edin
Trump'ın sözleri fiyatları etkiliyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Trump'ın sözleri fiyatları etkiliyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Günlük tuz tüketiminde sınırları zorladık
Günlük tuz tüketiminde sınırları zorladık
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Miami Gardens Camisi'nin avizeleri Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan
Miami Gardens Camisi'nin avizeleri Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında zoru başarmaya çalışacak
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında zoru başarmaya çalışacak
Zelenskiy'den Riyad'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin kritik açıklamalar
Zelenskiy'den Riyad'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin kritik açıklamalar