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Kayseri'de okul önünde yaşandı! Eski eşini öldürdü ardından intihar etti

Kayseri'de okul önünde yaşandı! Eski eşini öldürdü ardından intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşandığı eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, B.K. (31), Şirintepe Mahallesi 2127 Sokak'taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu önüne çocuklarını almaya gitti. Bu sırada okulun önüne gelen R.Ç. (37) eski eşi B.K'ye çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş etti. R.Ç, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.K. ile R.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

B.K. ile R.Ç'nin geçen yıl temmuz ayında boşandığı öğrenildi.

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