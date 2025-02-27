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Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı üst üste 5'nce kez Final Four'a kaldı

Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı üst üste 5'nce kez Final Four'a kaldı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila ekibini 64-60 mağlup etti.

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Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 86-80 yenen sarı-lacivertli takım, 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.

Beretta Famila ise 6'lı Final'de çeyrek finale kaldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Charles 12, Meesseman 19, Olcay Çakır, Badiane 6

Beretta Famila: Juhasz 8, Bestagno, Salaun 5, Dojkic 2, Laksa 25, Sottana 6, Verona 6, Andre 6, Keys 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 42-26

3. Periyot: 50-40

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