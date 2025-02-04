Son ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yine önünde çıktı!
BETİMAR'ın ocak ayında yaptığı ankete göre Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkmaya devam ediyor. Yavaş, CHP’nin ön seçim kararıyla ilgili "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum" diyerek itiraz etmişti.
"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" ankletlerinde Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş, bugüne kadarki neredeyse tüm aketlerde olduğu gibi İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkmaya devam ediyor.
YAVAŞ YİNE İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNDE ÇIKTI
BETİMAR'ın ocak ayında yaptığı “CHP’nin ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olursa oy verirsiniz?” anketinde Ankara BB Başlanı Mansur Yavaş yine İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün CHP tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için alınan ön seçim kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum" diyerek karşı çıkmıştı.
İşte BETİMAR'ın son kamuoyu araştırmasından dikkat çeken diğer anket sonuçları...