BIST 9.779
DOLAR 36,43
EURO 38,23
ALTIN 3.387,49
HABER /  SPOR

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Premier Lig ekibi Manchester City'nin kadrosuna katıldı.

Abone ol

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre Arjantin takımına 20 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda kaptanlık yapan 19 yaşındaki oyuncu, Ocak 2024'te Gök Mavililer'e imza attı ancak geçen aya kadar River Plate'te kiralık forma giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Echeverri, Manchester City oyuncusu olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak "Burada, Manchester'da olmaktan ve sonunda kendimi Manchester City oyuncusu olarak adlandırabilmekten dolayı ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam." dedi.

River Plate ile 2022-23 sezonunda Arjantin Primera Lig şampiyonluğu yaşayan genç ofansif orta saha, Arjantin 20 Yaş altı Milli Takımı formasıyla 9 maçta 5 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi
CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir
CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde deprem
Kayseri'de okul önünde yaşandı! Eski eşini öldürdü ardından intihar etti
Kayseri'de okul önünde yaşandı! Eski eşini öldürdü ardından intihar etti
Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı üst üste 5'nce kez Final Four'a kaldı
Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı üst üste 5'nce kez Final Four'a kaldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıkladı
TOM Bank'tan yıl boyunca bedava çay kampanyası
TOM Bank'tan yıl boyunca bedava çay kampanyası
İSKİ duyurdu: Barajların doluluğu her geçen gün artıyor
İSKİ duyurdu: Barajların doluluğu her geçen gün artıyor
İstanbul'da ramazan öncesi fırınlar denetlendi
İstanbul'da ramazan öncesi fırınlar denetlendi
CHP ön seçim adayı İmamoğlu'ndan açıklamalar: Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar
CHP ön seçim adayı İmamoğlu'ndan açıklamalar: Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar
Yumaklı: Kırmızı et fiyatlarındaki artış spekülatif
Yumaklı: Kırmızı et fiyatlarındaki artış spekülatif
Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Kukies ile bir araya geldi
Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Kukies ile bir araya geldi