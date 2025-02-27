Türkiye'de tarihi gün! Tüm gözler DEM Parti'den gelecek açıklamada: Öcalan'ın çağrısı okunacak

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştükten sonra İstanbul'a döndü. Saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapacak DEM Parti heyetinin Öcalan'ın çağrısını okuması bekleniyor.

Abone ol

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapacak.

Saat 16.00 itibarıyla İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, Taksim'de açıklamanın yapılacağı otele geldi. Heyet, burada Öcalan'ın çağrısını okuyacak.

Açıklama dört dilde yapılacak. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak yapılacak açıklamadan önce bir de fotoğraf paylaşılacağı konuşuluyor.

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.

Süreç nasıl gelişti?

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yapı taşları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında TBMM'de DEM Partililerle tokalaşmasıyla atıldı. Ardından Bahçeli, 22 Kasım'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenerek "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleriyle süreç resmen başladı.DEM Parti İmralı heyeti, ilerleyen dönemde iki kez İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.