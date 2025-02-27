BIST 9.779
DOLAR 36,43
EURO 38,23
ALTIN 3.387,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu. Cesedin 69 yaşındaki İsmail A'ya ait olduğu belirlendi.

Abone ol

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Ellibeşevler Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda bir ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu cesedin 69 yaşındaki İsmail A'ya ait olduğu belirlendi.

İsmail A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Kamu işçileri için zam talebi netleşti
Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Kamu işçileri için zam talebi netleşti
Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de
Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de
Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi
CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir
CHP'de ön seçim toplantısına katılmayan Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde deprem
Kayseri'de okul önünde yaşandı! Eski eşini öldürdü ardından intihar etti
Kayseri'de okul önünde yaşandı! Eski eşini öldürdü ardından intihar etti
Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı üst üste 5'nce kez Final Four'a kaldı
Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı üst üste 5'nce kez Final Four'a kaldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıkladı
TOM Bank'tan yıl boyunca bedava çay kampanyası
TOM Bank'tan yıl boyunca bedava çay kampanyası
İSKİ duyurdu: Barajların doluluğu her geçen gün artıyor
İSKİ duyurdu: Barajların doluluğu her geçen gün artıyor
İstanbul'da ramazan öncesi fırınlar denetlendi
İstanbul'da ramazan öncesi fırınlar denetlendi
CHP ön seçim adayı İmamoğlu'ndan açıklamalar: Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar
CHP ön seçim adayı İmamoğlu'ndan açıklamalar: Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar