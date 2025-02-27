Abdullah Öcalan: Federasyon ve özerklik sorunlara çözüm değildir

DEM Parti, İmralı ziyaretinin ardından Abdullah Öcalan'ın mektubunu basın toplantısıyla okudu. Öcalan mektubunda, federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını ifade etti.

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İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti beklenen açıklamasını yaptı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

"FEDERASYON VE ÖZERKLİK SORUNLARA ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını belirten Öcalan, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır." ifadelerini kullandı.