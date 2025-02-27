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Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum

Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte sona gelindi..

DEM Parti heyeti İmralı ziyareti sonrası Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Çağrıyı yorumlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çağrıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek şunları söyledi:

Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.

Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz.

Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır.

Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız.

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