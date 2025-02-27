Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti

Sözcü TV, PKK'yı değil, Kürtçeyi suçlu buldu. İmralı'dan gelen PKK'nın lağvedilmesi çağrısı gündemdeyken Sözcü TV, çağrının Kürtçe versiyonu okunurken canlı yayına girmedi.

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İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, DEM Parti heyeti ile 3'üncü görüşmesinden sonra PKK'yı lağveden, silah bırakma çağrısı yapan metnini paylaştı. DEM heyetindeki Pervin Buldan'ın Türkçe'sini okuduğu çağrı; Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaşıldı.

Buldan'dan önce ise asıl muhatabı PKK olan metin, Ahmet Türk tarafından Kürtçe olarak okundu.

SÖZCÜ TV'NİN KÜRTÇE SANSÜRÜ

Bu durum Sözcü TV'de sansüre neden oldu.

Türk'ün metni okuduğu sırada yayında olan Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, metnin Kürtçe halinin yayınlanmayacağını söyledi.

"RESMİ DİLLE YAPILINCA YAYINLAYACAĞIZ"

Belovacıklı, "Biz Türkçe açıklama olduğunda yayınlayacağız. Yapılan açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde konuşulan resmi dil olarak yaptıklarında biz de ekrana getireceğiz. Kürtçe açıklamayı ekrana getirmiyoruz." ifadelerini kullandı.