BIST 9.741
DOLAR 36,44
EURO 38,05
ALTIN 3.371,01
HABER /  GÜNCEL

Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti

Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti

Sözcü TV, PKK'yı değil, Kürtçeyi suçlu buldu. İmralı'dan gelen PKK'nın lağvedilmesi çağrısı gündemdeyken Sözcü TV, çağrının Kürtçe versiyonu okunurken canlı yayına girmedi.

Abone ol

İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, DEM Parti heyeti ile 3'üncü görüşmesinden sonra PKK'yı lağveden, silah bırakma çağrısı yapan metnini paylaştı. DEM heyetindeki Pervin Buldan'ın Türkçe'sini okuduğu çağrı; Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaşıldı.

Buldan'dan önce ise asıl muhatabı PKK olan metin, Ahmet Türk tarafından Kürtçe olarak okundu.

SÖZCÜ TV'NİN KÜRTÇE SANSÜRÜ

Bu durum Sözcü TV'de sansüre neden oldu.

Türk'ün metni okuduğu sırada yayında olan Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, metnin Kürtçe halinin yayınlanmayacağını söyledi.

"RESMİ DİLLE YAPILINCA YAYINLAYACAĞIZ"

Belovacıklı, "Biz Türkçe açıklama olduğunda yayınlayacağız. Yapılan açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde konuşulan resmi dil olarak yaptıklarında biz de ekrana getireceğiz. Kürtçe açıklamayı ekrana getirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Konyaspor / Canlı
Galatasaray - Konyaspor / Canlı
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu
CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!
CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!
Abdullah Öcalan: Federasyon ve özerklik sorunlara çözüm değildir
Abdullah Öcalan: Federasyon ve özerklik sorunlara çözüm değildir
Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti
Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti
Ekrem İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi
Ekrem İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi
Erdoğan'ın tavsiye ettiği manda yoğurdunun fiyatı 2 kat arttı
Erdoğan'ın tavsiye ettiği manda yoğurdunun fiyatı 2 kat arttı
Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştu
Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştu
DEM Parti heyeti Öcalan'ın mesajı okudu: "PKK kendisini feshetmelidir!"
DEM Parti heyeti Öcalan'ın mesajı okudu: "PKK kendisini feshetmelidir!"
Galatasaray'dan derbi sonrasında oluşan gündeme ilişkin açıklama
Galatasaray'dan derbi sonrasında oluşan gündeme ilişkin açıklama
Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu