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CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı

CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası İstanbul’da düzenlediği ve Abdullah Öcalan’ın mesajının okunduğu basın toplantısını değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. MYK'de DEM Parti heyetinin, İmralı'yı üçüncü kez ziyaretinin ardından İstanbul'da düzenlediği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajının okunduğu basın toplantısı değerlendirilecek.

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Toplantının ardından gerçekleştirilen değerlendirmeye ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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