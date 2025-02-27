Selçuk İnan'dan 'Yabancı hakem' sorusuna tepki!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Yabancı hakem hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusuna tepki gösterdi.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, yabancı hakem sorusuna tepki gösterdi.

YABANCI HAKEM SORUSUNA TEPKİ!

"Yabancı hakem hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusuna Selçuk İnan, "Bu soruyu bana sormanız yersiz. Kendimi futbola adamış bir futbol adamı olarak söylediğim şeyin önemi olmayacak. O yüzden soruyu cevaplamayacağım." cevabını verdi.