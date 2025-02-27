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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN AB'YE 'SOMUT ADIM ATIN' ÇAĞRISI

Costa’yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye’nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı için Suriye’ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Costa görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

ERDOĞAN, RUS BAŞKANI DOLMABAHÇE'DE KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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