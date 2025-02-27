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Arda Güler'den transferde net karar

Arda Güler'den transferde net karar

Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, yeni sezon öncesi transfer kararını verdi.

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Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in geleceği merak konusu. İspanya basınında çıkan haberlere göre, milli yıldız kararını verdi.

Relevo'da yer alan habere göre; arka planda kaldığı rolde bir sezon daha geçirmek istemiyor. Milli oyuncu buna rağmen kiralık olarak ayrılmak da istemiyor. 

BONSERVİSLE AYRILMAK İSTİYOR!

Haberde yer alan bilgiye göre, genç yıldız yeni sezonda da istediği süreleri alamazsa bonservisiyle birlikte Real Madrid'den ayrılmak istiyor. 

Bu sezon 28 resmi maçta toplam 1051 dakika süre alan Arda, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 

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