BIST 9.741
DOLAR 36,43
EURO 38,02
ALTIN 3.371,88
HABER /  SPOR

İstanbulspor'a farklı galibiyet yetmedi

İstanbulspor'a farklı galibiyet yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Emir Gültekin ve Yusuf Ali Özer’in golleriyle galibiyete ulaşan İstanbul ekibi, turnuvaya veda etti.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Uğur Okulları İstanbulspor bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İstanbul ekibi mücadeleden galibiyetle ayrılmasına karşın turnuvaya veda etti.

Uğur Okulları İstanbulspor'un ilk golünü 64. dakikada Emir Gültekin kaydetti.

Ardından 69. dakikada Uğur Okulları İstanbulspor'da Yusuf Ali Özer skoru 2-0'a getirdi.

İstanbulspor'da 88. dakikada Yusuf Ali Özer bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.

İlgili Haberler
Göztepe 5 golle çeyrek finalde! Galatasaray - Konyaspor / Canlı Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe 5 golle çeyrek finalde!
Göztepe 5 golle çeyrek finalde!
Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt
Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!
Neçirvan Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
Neçirvan Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
Selçuk İnan'dan 'Yabancı hakem' sorusuna tepki!
Selçuk İnan'dan 'Yabancı hakem' sorusuna tepki!
CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı
CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı
Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum
Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum
Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti
Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti
Galatasaray - Konyaspor / Canlı
Galatasaray - Konyaspor / Canlı
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu
CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!
CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!