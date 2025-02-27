İstanbulspor'a farklı galibiyet yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Emir Gültekin ve Yusuf Ali Özer’in golleriyle galibiyete ulaşan İstanbul ekibi, turnuvaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Uğur Okulları İstanbulspor bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İstanbul ekibi mücadeleden galibiyetle ayrılmasına karşın turnuvaya veda etti.

Uğur Okulları İstanbulspor'un ilk golünü 64. dakikada Emir Gültekin kaydetti.

Ardından 69. dakikada Uğur Okulları İstanbulspor'da Yusuf Ali Özer skoru 2-0'a getirdi.

İstanbulspor'da 88. dakikada Yusuf Ali Özer bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.