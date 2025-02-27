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Göztepe 5 golle çeyrek finalde!

Göztepe 5 golle çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Göztepe, Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup ederek grubu 9 puanla 2. sırada tamamladı. U-19 takımıyla mücadele eden Kasımpaşa ise turnuvayı puansız kapattı.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son maçında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 5-0 kazandı.

Göztepe'nin gollerini 12. dakikada Juan Santos, 38 ile 46'da Kuryu Matsuki, 50. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 74'te ise Nazım Sangare kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla 2. sırada tamamladı. Puanla tanışamayan Kasımpaşa ise 0 puanla turnuvaya veda etti.

Bu sezon Kasımpaşa, Türkiye Kupası maçlarına U-19 takımıyla çıktı.

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