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Hadi Özışık: Abdullah Öcalan’ın yanında kuzu kuzu oturuyorlar

DEM Parti, İmralı ziyaretinin ardından Abdullah Öcalan'ın mektubunu basın toplantısıyla okudu. Öcalan mektubunda, federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını ifade etti. Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında Öcalan'ın yapmış olduğu bu çağrı ele alındı.

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Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıyı ve bu çağrı öncesi kamuoyuna yansıyan fotoğraf karesini değerlendirdi.

Bu çağrı Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmadı, terör örgütüne yapıldı diyen Özışık, Öcalan'ın etrafındaki Dem Partililer'in durumuna dikkat çekti.

Öcalan'ın Dem Partili isimlerin eline tutuşturduğu bu metnin onlara verilmiş bir talimat olduğunu kaydeden Özışık, her fırsatta Abdullah Öcalan'a olan bağlılıklarını açıklayan parti temsilcilerinin bu duyuruyu da yapma görevini üstlendiklerini belirtti.

Kuzu kuzu oturuyorlar

Hadi Özışık konuya ilişkin yaptığı açıklamada: ''DEM Eş Genel Başkanları, Abdullah Öcalan’ın yanında kuzu kuzu oturuyor. Bu bir talimattır. Abdullah Öcalan her ağzını açtıklarında bizim irademizdir diyen DEM’liler var burada.'' ifadelerini kullandı.

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