Galatasaray'a çeyrek final için 1 puan yetti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Galatasaray, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve 5 puanla çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ile aynı puan ve averaja sahip olan sarı-kırmızılılar, daha az kart gördüğü için üst tura çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor grubu 7 puanla lider tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla 2. olarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti. İki takımın puan ve averajları da aynı olduğu için takımların gördüğü kart sayısına bakıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'den daha az kart gördüğü için üst tura yükseldi.

Galatasaray grubu 7 sarı kartla tamamladı. Başakşehir ise 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray 0 - 0 Konyaspor

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Mücadele 0-0 sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

83'Frankowski'nin ortasına Osimhen kafayı vurdu. Son anda müdahale var top kornere gitti.

52'Kerem Demirbay'ın ortasını savunma uzaklaştırmak isterken top yeniden Kerem'in önünde kaldı. Boş pozisyonda vuruşunu yapan Kerem'in şutu üstten auta gitti.

49'Sakatlık geçiren Berkan için sağlık görevlileri oyun alanında.

46'İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

36'GOL İPTAL! Berkan'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Deniz sektirdi. Dönen topa hareketlenen Mertens, topu ağlara gönderdi ama hakem, Mertens'in Deniz'e faul yaptığını söyledi.

31'Savunmanın arkasına Mertens'in pasıyla hareketlenen Berkan, sol çaprazdan karşı karşıya kaldı. Berkan'ın vuruşu, kaleci Deniz'den döndü.

24'Galatasaray, bu dakikalarda baskısını iyice artırdı. Sarı-kırmızılı ekip, sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

16'Ceza sahası dışının hafif sağ çaprazından Yusuf Demir, sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

13'Galatasaray, bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf ama henüz net bir pozisyon oluşturamadı.

5'Savunmanın arkasına sarkan Jelert, pasını Yunus Akgün'e çıkarmak istedi ama Konyaspor savunması son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Konyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed Kutucu, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

Tümosan Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Bostan, Umut