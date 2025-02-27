BIST 9.741
DOLAR 36,43
EURO 38,04
ALTIN 3.380,09
HABER /  SPOR

Galatasaray'a çeyrek final için 1 puan yetti

Galatasaray'a çeyrek final için 1 puan yetti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Galatasaray, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve 5 puanla çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ile aynı puan ve averaja sahip olan sarı-kırmızılılar, daha az kart gördüğü için üst tura çıktı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor grubu 7 puanla lider tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla 2. olarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti. İki takımın puan ve averajları da aynı olduğu için takımların gördüğü kart sayısına bakıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'den daha az kart gördüğü için üst tura yükseldi.

Galatasaray grubu 7 sarı kartla tamamladı. Başakşehir ise 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray 0 - 0 Konyaspor

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Mücadele 0-0 sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

83'Frankowski'nin ortasına Osimhen kafayı vurdu. Son anda müdahale var top kornere gitti.

52'Kerem Demirbay'ın ortasını savunma uzaklaştırmak isterken top yeniden Kerem'in önünde kaldı. Boş pozisyonda vuruşunu yapan Kerem'in şutu üstten auta gitti.

49'Sakatlık geçiren Berkan için sağlık görevlileri oyun alanında.

46'İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

36'GOL İPTAL! Berkan'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Deniz sektirdi. Dönen topa hareketlenen Mertens, topu ağlara gönderdi ama hakem, Mertens'in Deniz'e faul yaptığını söyledi.

31'Savunmanın arkasına Mertens'in pasıyla hareketlenen Berkan, sol çaprazdan karşı karşıya kaldı. Berkan'ın vuruşu, kaleci Deniz'den döndü.

24'Galatasaray, bu dakikalarda baskısını iyice artırdı. Sarı-kırmızılı ekip, sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

16'Ceza sahası dışının hafif sağ çaprazından Yusuf Demir, sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

13'Galatasaray, bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf ama henüz net bir pozisyon oluşturamadı.

5'Savunmanın arkasına sarkan Jelert, pasını Yunus Akgün'e çıkarmak istedi ama Konyaspor savunması son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Konyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed Kutucu, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

Tümosan Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Bostan, Umut 

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler'den transferde net karar
Arda Güler'den transferde net karar
İstanbulspor'a farklı galibiyet yetmedi
İstanbulspor'a farklı galibiyet yetmedi
Göztepe 5 golle çeyrek finalde!
Göztepe 5 golle çeyrek finalde!
Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt
Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!
Neçirvan Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
Neçirvan Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
Selçuk İnan'dan 'Yabancı hakem' sorusuna tepki!
Selçuk İnan'dan 'Yabancı hakem' sorusuna tepki!
CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı
CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı
Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum
Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum
Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti
Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu