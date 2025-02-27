Başakşehir ve Eyüpspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Galatasaray, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve 5 puanla çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ile aynı puan ve averaja sahip olan sarı-kırmızılılar, daha az kart gördüğü için üst tura çıktı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlik ile sonuçlanırken iki ekip de kupaya veda etti.

RAMS Başakşehir, grup aşamalarını Galatasaray'ın arkasında 3. sırada 5 puan ile tamamladı.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'le aynı puanda olup aynı sayıda gol atıp yemesine rağmen daha az sarı kart görmesi sebebiyle Fair Play puanıyla gruptan çıktı.

ikas Eyüpspor ise RAMS Başakşehir'in ardından 4 puan ile 4. sırada yer aldı.