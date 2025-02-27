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Rangers kulübünden taraftarlarına Ramazan hassasiyeti çağrısı

Rangers kulübünden taraftarlarına Ramazan hassasiyeti çağrısı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Rangers, İstanbul'a seyahat edecek taraftarlarını Ramazan ayına denk gelen deplasman maçı öncesinde bilgilendirdi. İskoç kulübü, taraftarlarından yerel geleneklere saygı göstermelerini ve gündüz vakti yemek, sigara ve yüksek sesle müzik gibi davranışlardan kaçınmalarını istedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin İskoç rakibi Rangers Kulübünden deplasman maçı öncesi taraftarlarına bilgilendirme yapıldı.

Uyarı niteliğindeki bilgilendirmede Ramazan ayı ile ilgili hassasiyete dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

İşte Rangers'ın İstanbul deplasmanına gidecek taraftarlarına yaptığı bilgilendirme:

Ziyaretimiz 28 Şubat 2025 günü başlayacak Ramazan ayına denk geliyor.

Bu durumun yolculuk yapacak taraftarlarımızı etkilemesini beklemiyoruz ancak yerel geleneklere lütfen saygı gösterin.

* Gündüz vakti dışarıda yemekten, içmekten, sigaradan ve sakız çiğnemekten sakının. Barlar ve restoranlar gün içinde açık olacak.

* Halka açık yerlerde yüksek sesle müzik dinlemekten veya dans etmekten sakının.

* Topluluk içinde küfür etmeyin.

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