Mehmet Akif Ersoy: Bahçeli Nobel'e aday gösterilmeli

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası açıklanan mesajda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgütün kendini feshetmesi gerektiğini belirtti. Habertürk TV’de konuyu değerlendiren Mehmet Akif Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önceki çağrısını hatırlatarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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İmralı'yı üçüncü kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan, "PKK kendini lağvetmeli. Tüm gruplar silah bırakarak kendini feshetsin" dedi. Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından açıklamanın yapıldığı toplantıyı da takip eden gazeteci Mehmet Akif Ersoy'da dikkat çeken bir çıkış geldi.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLMELİ"

Habertürk TV Ana Haber Bülteni'nde konuşan Ersoy, geçtiğimiz aylarda terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin" diyerek çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, "Bunun bitmesine yol açacak büyük adımı, büyük de risk alarak attığı için, bizim artık bir arada olmamıza atıf yapan, çağrıyı yapması hasebiyle, neden Nobel Barış Ödülü Sayın Bahçeli'ye verilmesin? Sayın Bahçeli bu cümleyi kurduğunda MHP'liler bile durup "Biz bunu nasıl anlatacağız?" dediler. Tarihi çağrıyı yapan Bahçeli Nobel'e aday gösterilmeli. Neden Bahçeli Nobel Barış Ödüsü Bahçeli'ye verilmesin, bu teklif edilmesin. Bu uluslararası anlamda da çok büyük bir mesele bu." ifadelerini kullandı.